Dalot estreia-se a marcar na Premier League e ajuda United a subir ao pódio

Lateral direito marcou o segundo golo da vitória dos red devils frente ao Nottingham Forest.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, venceu este domingo em casa do Nottingham Forest por 2-0, subindo ao terceiro lugar da Premier League.

Em jogo da 31.ª jornada, os red devils abriram o marcador aos 32 minutos, por intermédio de Antony, que aproveitou uma recarga de um remate inicial de Marcus Rashford.

Na segunda parte, Dalot marcou o seu primeiro golo na Liga inglesa, aparecendo na área e aproveitando um passe do extremo brasileiro para ampliar a vantagem do United, neste que foi o seu jogo número 100 pela equipa desde que chegou a Old Trafford, em 2018.

Com a vitória, o Manchester United aproveitou a derrota do Newcastle frente ao Aston Villa (0-3), no sábado, para subir ao terceiro lugar da Premier League, passando a somar mais três pontos do que os magpies (59).

Já o Nottingham Forest continua numa posição delicada, ocupando o antepenúltimo lugar da tabela, em igualdade pontual com o Everton (27), primeira equipa acima da zona de despromoção.