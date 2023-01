Daley Blind no Bayern: "A fome de títulos foi fundamental"

Bayern contrata veterano neerlandês Daley Blind que se desvinculou do Ajax

O Bayern contratou o veterano internacional neerlandês Daley Blind, para colmatar a baixa do internacional francês Lucas Hernández, que se lesionou durante o Mundial'2022, ao serviço da França.

Blind era um jogador livre, depois de ter rescindido com mútuo acordo com o Ajax há uma semana, quando tinha mais seis meses de contrato por cumprir, e vinculou-se agora ao Bayern até final da época em curso, depois de cumprir os exames médicos em Munique.

"Estamos muito satisfeitos com a chegada de Daley [Blind] à nossa equipa. É um defesa muito versátil, com grande experiência internacional e com qualidades de liderança. Tenho a certeza que nos vai ser muito útil", disse o diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidžić.

Blind, de 32 anos, pode jogar no centro da defesa ou na lateral-esquerda, preenchendo assim a vaga deixada em aberto com a lesão de Lucas Hernández, que deve estar vários meses inativo depois de ter sofrido uma rotura do ligamento de um joelho no jogo frente à Austrália, no Mundial2022, que a França venceu por 4-1.

O reforço do Bayern, que jogou no Manchester United entre 2014 e 2018, tendo conquistado uma Taça da Liga inglesa e uma Liga Europa, quando José Mourinho orientava os red devils, soma 99 internacionalizações pelos Países Baixos, incluindo os cinco jogos que a seleção laranja disputou no Qatar.

"Mal posso esperar para jogar aqui. Falta disputar a parte mais importante da temporada, que é quando se conquistam os títulos. E o Bayern é um clube que aspira a ganhar todas as competições em que está inserido. De resto, a fome de títulos que há neste clube foi fundamental para a minha decisão de vir para cá", disse Blind.

O Bayern informou que Daley Blind viajará com a equipa para Doha, no Catar, na sexta-feira, onde irá realizar um estágio num centro de treinos naquela cidade.