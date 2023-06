Da Premier League para o Al Nassr: Ronaldo prestes a ter novo companheiro

Zaha já terá acordo para rumar ao campeonato saudita.

Wilfried Zaha tem sido apontado ao futebol da Arábia Saudita e, de acordo com as últimas informações, estará mesmo muito perto de ser apresentado como reforço do Al Nassr, onde será, caso se confirme, companheiro de Cristiano Ronaldo.

O avançado de 30 anos está em final de contrato com o Crystal Palace, da Premier League, e a Sky Sports assegura que já foi atingido um acordo com o Al Nassr.

Zaha representou igualmente Manchester United e Cardiff na carreira.