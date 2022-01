Czeslaw Michniewicz é o substituto de Paulo Sousa na seleção polaca

O antigo guarda-redes, agora com 51 anos, e que estava sem trabalho, tem como principal feito a conquista do campeonato polaco em 2007, no comando técnico do Zaglebia Lubin

Czeslaw Michniewicz, ex-treinador do Legia Varsóvia, foi hoje nomeado sucessor de Paulo Sousa como selecionador de futebol da Polónia, com vínculo até ao fim de 2022, com opção de prorrogação do contrato.

"Tomei a decisão de nomear Czeslaw Michniewicz como treinador da seleção da Polónia", assumiu o presidente da federação, Cezary Kulesza, na rede social Twitter.

O antigo guarda-redes, agora com 51 anos, e que estava sem trabalho, tem como principal feito a conquista do campeonato polaco em 2007, no comando técnico do Zaglebia Lubin: em 25 de outubro foi despedido do Legia Varsóvia, após quatro derrotas consecutivas e com o clube nos últimos lugares.

O português Paulo Sousa abandonou, abruptamente, no início de janeiro, o seu posto de selecionador para ir treinar o Flamengo do Brasil, quando a Polónia vai ainda discutir o apuramento para o Mundial'2022 do Qatar.

No período de menos de um ano em que liderou a Polónia, Paulo Sousa venceu seis jogos, empatou cinco a perdeu quatro, no total de 15 encontros, terminando o apuramento para o Mundial em segundo, atrás da Inglaterra, num Grupo I que tinha ainda a Albânia, Hungria, Andorra e São Marino.

A Polónia tem agora a Rússia como primeiro desafio do "play-off", em 24 de março, e, em caso de sucesso, enfrentará, cinco dias depois, o vencedor da eliminatória entre a Suécia e a República Checa.