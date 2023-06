Custou 80 milhões em 2019 e terá chegado ao fim da linha no Arsenal

O Arsenal espera a chegada de ofertas por Nicolas Pépé, que esteve emprestado ao Nice na presente época e não terá futuro nos Emirates.

O Daily Telegraph avança esta terça-feira que o Arsenal pretende vender Nicolas Pépé neste mercado, quatro anos depois de o extremo costa-marfinense ter deixado 80 milhões de euros nos cofres do Lille, tornando-se no reforço mais caro da história dos gunners.

Sem nunca ter conseguido justificar o investimento do clube nas suas primeiras três temporadas no Emirates, o extremo, de 28 anos, foi emprestado em 2022/23 aos franceses do Nice, onde registou oito golos em 23 partidas, não existindo vontade de prolongar a sua estadia.

Em Londres, os dirigentes do Arsenal também não terão o objetivo de reintegrar Pépé, acrescendo o facto de ter apenas mais um ano de contrato, apresentando-se esta como a altura ideal para tentar evitar uma saída a custo zero no próximo ano.