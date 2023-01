Custou 60 milhões, mas não tem impressionado: "Parece que não quer defender..."

Após a derrota do Chelsea frente ao Manchester City (0-1), Jamie Carragher lançou críticas na direção de Marc Cucurella, que ficou muito mal visto no lance do golo de Mahrez.

O Chelsea perdeu na quinta-feira em casa por 0-1 diante do Manchester City, em jogo da 19.ª jornada da Premier League.

Após a partida, Jamie Carragher, antigo central e atual comentador da Sky Sports, não poupou nas críticas a Marc Cucurella, lateral esquerdo que custou 60 milhões de euros no verão passado ao Chelsea, que o comprou ao Brighton, e não tem impressionado em Stamford Bridge.

O internacional espanhol ficou particularmente mal visto no lance do golo solitário de Riyad Mahrez, apontado aos 63 minutos e decisivo para a vitória dos cityzens.

"Não fiquei contente com Cucurella durante toda a segunda parte, até ao momento em que saiu. Quando falamos do seu preço... Se alguém não quer defender, na realidade é o pior. Pareceu-me que ele não queria defender em situações de um para um", considerou, em direto para a estação britânica.

"Quando vejo defesas a lançarem-se constantemente contra ele e a passarem, isso faz-me pensar que ele não quer defender. Agacha-te, vira-te e queima essas pernas. Às vezes pensas: 'Posso ganhar esta bola, posso ir buscá-la', mas quando esse é o teu plano para cada extremo que enfrentas, não pode estar correto", completou Carragher.

Cucurella soma duas assistências em 20 partidas disputadas esta época pelo Chelsea.