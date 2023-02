Custou 45 milhões ao Newcastle no fecho do mercado e arrisca prisão em Inglaterra

Contratado pelo Newcastle neste mercado de janeiro, Anthony Gordon está a dar que falar, mas por motivos extra-futebol. O ex-Everton foi visto a conduzir quando estava proibido de o fazer e arrisca ser preso.

Anthony Gordon, avançado do Newcastle, arrisca ser preso depois de ter sido visto a conduzir no centro de Londres, numa altura em que estava proibido de o fazer. De acordo com a imprensa inglesa, o jogador de 21 anos foi probido, na segunda-feira, de conduzir por se ter recusado a revelar às autoridades quem conduzia o seu carro, por duas ocasiões - excesso de velocidade e estacionamento indevido terão motivado a abordagem da polícia. No entanto, dois dias depois, o ex-Everton foi visto a conduzir.

Segundo relatos na imprensa inglesa, Gordon arrisca uma pena de seis meses de prisão.

Na quinta-feira já terá sido a namorada do futebolista a transportá-lo para o treino dos magpies.

Nos últimos dias do mercado de transferências de janeiro, recorde-se, o Newcastle gastou 45,6 milhões de euros para contratar Anthony Gordon ao Everton.