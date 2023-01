Custou 42 milhões em 2011, fez um jogo esta época e agora segue-se o Catar

Javier Pastore estará de partida para o futebol asiático

Javier Pastore estará de partida para o futebol asiático, onde, segundo o TuttoMercatoWeb, irá vestir a camisola do Qatar Sports Club, após rescindir com o Elche. O médio de 33 anos, 29 vezes internacional pela Argentina, realizou apenas um jogo pelo clube espanhol esta temporada.

Pastore representou no futebol europeu, além do Elche, Palermo, PSG e Roma. Foi contratado pelo emblema francês por 42 milhões de euros em 2011, mas enfrentou várias lesões.

"Foi super difícil, porque não queria sair. O meu coração dizia-me: 'Vou ficar por cinco anos e acabo a minha carreira aqui'. Teria sido o sonho de qualquer jogador, jogar 12 ou 15 anos ali, poder jogar com Messi e Mbappé, treinar com eles e poder contar isso aos meus filhos. Isso teria sido o maior dos presentes, mas não me parecia justo. Eu não tinha nível para o PSG", revelou recentemente ao canal de Youtube OhMyGoal.