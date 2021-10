Custou 41 milhões de euros ao Bayern, mas deve sair a custo zero... e não faltam interessados

De acordo com a Gazzetta dello Sport, PSG, Tottenham, Atlético de Madrid, Juventus e Inter estão interessados em Tolisso, que não deverá renovar com o Bayern, saindo a custo zero no final da época.

Corentin Tolisso pode vir a ser uma das "pechinchas" do próximo mercado de verão. O médio não deverá renovar contrato com o Bayern e os alemães vão perder a custo zero um jogador que custou 41,5 milhões de euros em 2017, quando jogava no Lyon.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o internacional francês, de 27 anos, é seguido por vários clubes europeus. PSG, Tottenham, Atlético de Madrid, Juventus e Inter serão alguns deles.

Tolisso cumpre a quinta época consecutiva nos bávaros. Este ano tem seis jogos realizados.