Custou 12 milhões em janeiro e agora é emprestado pelo Chelsea

O Chelsea anunciou a transferência, por empréstimo, do avançado Datro Fofana para o Union Berlim.

Datro Fofana é o mais recente reforço do Union Berlim, que esta temporada vai disputar a Liga dos Campeões. O avançado da Costa do Marfim, de 20 anos, foi contratado pelo Chelsea ao Molde, no mercado de janeiro, a troco de 12 milhões de euros.

Ao fim de meia época, com quatro jogos pelos blues, e mais dois pelos sub-21, Fofana é emprestado e vai atuar na Bundesliga.

O ponta de lança tem duas internacionalizações pela seleção costa-marfinense.