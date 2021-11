Custou 105 milhões e agora pode ficar "encostado" no United até final da época

Pogba está lesionado, não renovou contrato e em Inglaterra dizem que o clube está farto.

Atualmente a contas com problemas físicos e com regresso previsto apenas para o início de 2022, Paul Pogba pode, afinal, nem voltar a vestir a camisola do Manchester United. O médio internacional francês termina contrato no final da temporada e nenhum avanço foi registado no que toca a uma eventual renovação.

Segundo escreve o jornal sensacionalista "The Sun", os responsáveis dos red devils mostram-se cansados do "circo" que rodeia o jogador, "sobretudo no que toca ao agente Mino Raiola."

O jogador pode, segundo a publicação, ficar fora das opções até ao final da temporada, saindo depois como jogador livre, depois de ter custado 105 milhões ao emblema inglês. Juventus, PSG e Real Madrid têm sido apontados como alguns dos clubes interessados.