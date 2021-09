Custo zero para os graúdos, alguns milhões para os miúdos: eis a estratégia do Barcelona

Quatro milhões já foram despendidos para dois jogadores da equipa B

Não é segredo para ninguém que o Barcelona vive dias complicados no que à finança diz respeito. Mas se a equipa principal, que perdeu Messi precisamente por todos esses problemas, tem sido abastecida com jogadores a custo zero, a formação tem sofrido um investimento mais visível.

Como relatou o Mundo Deportivo, já neste defeso foram gastos quatro milhões em dois jogadores para a equipa B: Abde, que chega do Hércules, e Emre Demir, promessa turca de apenas 17 anos, que jogava no Kayserispor. Dois milhões foi o que o clube catalão gastou em cada um destes talentos.

Recorde-se que Eric García, Kun Aguero, Memphis Depay e Luuk de Jong chegaram a Camp Nou a custo zero, num defeso absolutamente diferenciado para um dos clubes que mais dinheiro tinha gastado durante os últimos anos.