Azar bate à porta de Trippier: reforço do Newcastle enfrenta longa paragem

Reforço mais sonante do Newcastle estará afastado dos relvados durante um longo período.

Kieran Trippier foi o reforço mais sonante do Newcastle no mercado de transferências de inverno, proveniente do Atlético de Madrid. No domingo, o internacional britânico decidiu o jogo frente ao Aston Villa, marcando o único golo da partida quando o cronómetro apontava 35 minutos de jogo.

No entanto, o encontro não terminou da melhor forma para o ex-colchonero, substituído aos 48 minutos por lesão. O jogador, informa o Newcastle, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo.

Embora os "magpies" não anunciem o tempo de paragem, apenas informando que falhará "os próximos jogos", o The Athletic afirma que o jogador será submetido a cirurgia e estará de fora dos relvados durante mais de seis semanas.