Cuiabá, de António Oliveira, vence e dérbi Flu-Fla termina empatado

Cuiabá venceu no terreno do Fortaleza, por 1-0; Fluminense e Flamengo anularam-se.

Na 15.ª jornada do Brasileirão, este domingo, o Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, foi a casa do Fortaleza vencer por 1-0. O ex-Benfica e Belenenses Deyverson marcou o único golo do encontro, aos 19 minutos.

O Cuiabá continua a recuperar e tem agora 19 pontos, ocupando o 13.º lugar. O Fortaleza é oitavo classificado, com 23 pontos.

À mesma hora desta partida jogou-se o dérbi Flu-Fla, que terminou empatado 0-0. O Flamengo está, à condição, no segundo lugar, com 27 pontos, menos 12 que o Botafogo, de Bruno Lage. O Fluminense segue em quinto lugar, provisoriamente, com 25 pontos.