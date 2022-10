Cuiabá, de António Oliveira, vence com golo na ponta final e sai da zona de descida

Redação com Lusa

Um golo já nos descontos deu na quinta-feira a vitória ao Cuiabá, do treinador português António Oliveira, permitindo que a equipa deixasse a zona de descida, a quatro jornadas do final do campeonato brasileiro.

A jogar em casa, na Arena Pantanal, Pepe desbloqueou o marcador frente ao Avaí, aos 90+1, com um remate ainda de fora da área, numa 34.ª jornada que levou o Cuiabá da 18.ª e antepenúltima posição para 16.º, o primeiro lugar acima da descida.

A equipa tem os mesmos 34 pontos do Ceará, mas vantagem em número de vitórias, primeiro critério de desempate em caso de igualdade pontual.

Na próxima jornada, em que o Palmeiras (primeiro), de Abel Ferreira, se pode consagrar campeão, o Cuiabá tem difícil visita ao Botafogo (10.º), do também treinador português Luís Castro.