Cucurella viu Enzo no Mundial, gostou e teve de ir ao telemóvel procurar onde jogava

Um mês depois do Mundial do Catar, Cucurella e Enzo passaram a ser colegas de equipa no Chelsea

Marc Cucurella, lateral-esquerdo do Chelsea, contou em entrevista à ESPN como é que conheceu Enzo Fernández, quando este ainda pertencia aos quadros do Benfica. O pior é que só soube o clube onde atuava a fazer uma pesquisa no telemóvel.

"Estava a ver a Argentina no Mundial, porque jogava o Alexis [Alexis Mac Allister, que foi seu colega no Brighton], e creio que disse 'gosto muito do 24, é muito bom'. E nem sabia onde jogava, tive de ir procurar ao telemóvel. Ao ver mais jogos dizia à minha família e aos amigos com os que via os jogos do Mundial que gostava muito dele", começou por revelar.

"E depois veio para o Chelsea! Disse ao Enzo que gostei dele no Mundial. É um bom rapaz, estou à espera que me prepare um churrasco. É muito jovem, com talento com a bola, inteligente a recuperar a bola. Está a adaptar-se, é um grande médio", concluiu.