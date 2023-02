Cucurella não rende no Chelsea e o motivo pode ser um assalto

Cucurella com a camisola do Chelsea

Casa do lateral espanhol foi assaltada pouco depois da mudança para o Chelsea. Imprensa britânica dá destaque ao assunto.

Contratado ao Brighton por cerca de 70 milhões de euros, Marc Cucurella não tem correspondido no Chelsea e é mesmo um dos jogadores mais visados pela crítica. O lateral espanhol de 24 anos leva 26 jogos realizados até ao momento, mas longe de evidenciar um grande fulgor, o que poderá ter como causa o assalto à residência de que foi alvo, conforme dá conta o imprensa britânica.

Não há muitos detalhes sobre o roubo ocorrido pouco depois de se mudar para o emblema londrino, mas Graham Potter, treinador dos blues, admitiu que Cucurella não passa por um bom momento também fora dos relvados.

"São seres humanos com vidas privadas e coisas que acontecem. Marc Cucurella não é o único. Ao mesmo tempo, compreende-se que os adeptos pagam o seu dinheiro e o mais importante é o que acontece naquele campo durante 90 minutos. No entanto, os jogadores têm de lidar com as coisas", afirmou.