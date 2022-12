Teófilo Cubillas, ex-FC Porto, sobre Pelé: "A humanidade está de luto"

Mensagem do antigo avançado peruano nas redes sociais, lamentando a morte de Pelé.

Teófilo Cubillas, antigo internacional peruano que vestiu a camisola do FC Porto, deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais, lamentando a morte de Pelé.

"A humanidade está de luto. Que grande tristeza sinto com a tua partida. O futebol perdeu o seu Messias. Ele era o rosto do que significava este desporto que amava com paixão e dava brilho com a sua vida. Um ser humano maravilhoso dentro e fora do campo. Milhares de memórias maravilhosas vêm-me à mente. A sua humildade, o seu afeto, um homem que viverá sempre na nossa memória. Hoje a bola é pintada de preto. O futebol está de luto, mas para além deste triste momento, ficamos com a sua memória imortal. Glória ao Rei Pelé. Que Deus o receba no seu reino", escreveu.

Cubillas vestiu de dragão ao peito na década de 70 e conquistou uma Taça de Portugal.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e de uma infeção respiratória, com um agravamento do estado de saúde na última semana.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).