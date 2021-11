Cubana conta pormenores de relação com El Pibe: "Maradona violou-me"

Redação com Lusa

Mavys Álvarez garante que o ex-craque argentino a forçou a consumir drogas e álcool

Mavys Álvarez, a cubana que teve uma relação com Maradona nos tempos em que o antigo jogador viveu em Cuba, deu uma entrevista a um portal argentindo, contando pormenores sórdidos da relação.

Tudo terá acontecido em 2001, quando Mavys tinha 17 anos. A mulher garante que Maradona a violou.



"O Maradona tapou-me a boca para que eu não gritasse, não dissesse nada, e abusou de mim. A minha mãe veio ver-me nesse dia, ao hotel onde estávamos em Havana, mas o Diego não quis abrir a porta. A minha mãe tocou e ele não abriu. Ele violou-me. Foi isso que aconteceu", começou por contar Mavys Álvarez.

"Ele não lhe abriu a porta e ela teve de ir embora. Não me deixava gritar, não me deixava. Não podia. Não podia. Ele dizia-me 'cala a boca, cala a boca''", contou ainda.

Na entrevista, Mavys Álvarez contou ainda que o antigo craque a privava da liberdade.

"Estava limitada em tudo, ou seja, não podia fazer nada. Não podia sair do hotel, tinha de pedir autorização para tudo. Não podia deixar o quarto, tinha segurança, não para poder movimentar-me, mas sim para não me mexer", confidenciou ainda.

A jovem contou ainda um episódio em que Maradona lhe disse que queria que aumentasse o peito. Tenho, onclusive, marcado a data da cirurgia.

"Ele insistiu e disse que gostava muito que eu operasse os seios, que ia ver-me com outros olhos. Aceitei porque já tinha até marcado a data da cirurgia", revelou.



Mavys conta ainda na entrevista que passou por alguns momentos violentos com o ex-jogador, admitindo que sentiu medo por diversas vezes.

"Um dia telefonou-lhe a Cláudia [a primeira mulher de Maradona], ele estava a dormir. Disse-me 'que estás a fazer, a atender o meu telemóvel?' Agarrou no telefone e atirou-o contra a parede. Insultou-me, agarrou-me, atirou-me para a cama, deu-me uma bofetada e disse: 'nunca mais na vida toques no meu telemóvel'. Ameaçou-me dizendo que me podia matar. Foi violento em muitas ocasiões", finalizou.