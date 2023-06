CSKA Sofia perto de quebrar domínio: "São 11 anos de Ludogortes, através de dois irmãos muito ricos"

Emoções fortes vão tomar conta do futebol búlgaro no sábado no confronto entre dois clubes que partilham parte do mesmo nome e lutam pela herança do emblema tradicional

Histórico emblema passou para a frente do campeonato com ajuda do rival da cidade, CSKA 1948, mas agora haverá choque entre os dois clubes de Sofia com o campeão à espera de proveitos. Mladenov é diretor-geral do CSKA 1948, após ter sido treinador do CSKA na época passada

Sem ganhar qualquer Liga desde 2008, tendo visto o Ludogorets surgir em 2011 para arrancar para uma esmagadora supremacia e absoluta hegemonia no futebol búlgaro, já com onze conquistas seguidas do campeonato até hoje, o CSKA de Sofia goza do melhor ensejo de roubar o título ao rival de Razgrad, após ter visto o CSKA 1948 roubar a liderança com um empate a dois golos na última jornada.

A duas rondas do final, o apuramento do campeão está iminente com o CSKA um ponto à frente, mas obrigado a receber, agora, o CKSA 1948, que procura respeitar o legado do emblema mais histórico do país. Nesta equipa está como diretor geral Mladenov, antigo jogador do Belenenses, Setúbal e Estori, peso pesado no futebol português, treinador do CSKA a época passada.

Emoções fortes vão tomar conta do futebol búlgaro no sábado no confronto entre dois clubes que partilham parte do mesmo nome e lutam pela herança do emblema tradicional, que revelou Stoichkov. Mladenov foi lenda do velho CSKA, um histórico goleador, seu último treinador campeão em 2008, seu treinador na época passada, estando, presentemente, como diretor-geral do rival de Sofia. Feita uma rasteira do Ludogorets (2-2, no último fim-de-semana), o CSKA 1948 não quer ficar ligado a qualquer brinde ao CSKA.

"Fizemos um ótimo resultado, mas na frente nada está decidido. Há muitos anos que não acontecia isto, há uma incerteza para vários lugares. É impossível prever ou dizer o que vai acontecer em duas jornadas. Os dois candidatos estão em pico de forma, mas nós também estamos muito bem, a equipa sentiu um impulso com a chegada do novo treinador. Vai ser muito difícil para o CSKA mesmo jogando em casa", alerta Mladenov

"Será muito especial para mim, tenho grande parte da minha carreira como jogador e treinador feita no CSKA. Fui mesmo campeão em 2008, o último título do clube. Então com domínio total, com 24 vitórias e seis empates, ainda hoje recorde na Bulgária", acrescenta, longe, de imaginar, naquela altura, que o histórico vencedor de 31 campeonatos conheceria uma penosa seca, que ainda perdura. Antes do Ludogorets agarrar o trono do futebol búlgaro, foram campeões, de seguida ao CSKA, o Levski e o Litex Lovech, por duas vezes. Estes últimos foram, aliás, comprados, pelo poderoso de Sofia, quando se quis reerguer de uma bancarrota que os havia feito competir na 3ª Divisão em 2015/16, reaparecendo na 1ª Divisão com a licença do Litex. Foi este o contexto que levou adeptos e antigos dirigentes do CSKA a promover um novo caminho com o CSKA 1948.

"Foram 11 anos de domínio do Ludogortes, que através de dois irmãos muito ricos, percebeu o que era necessário para ser um clube muito forte em pouco tempo. Com a riqueza conseguiram ter sempre os melhores plantéis com diferença e hoje ostentam, de longe, as melhores infraestruturas do país. É um exemplo interno de organização num país onde escasseia organização e dinheiro", justifica Mladenov.

"Esta época já vimos um Ludogorets não tão forte, o nível deles caiu um pouco. Acho que é mais por aí do que por uma melhoria significativa do CSKA que se explica esta classificação. A luta está a ser intensa, apesar do Ludogorets ter mais profundidade no plantel. O jogo do CSKA contra nós será decisivo, será de estádio cheio mas 90 por cento dos adeptos do universo CSKA estarão com eles. Talvez 10 por centro do nosso lado.. É uma situação difícil, há quem procure uma reunião de ambos, mas os dirigentes andam de costas voltadas", atesta o antigo avançado, diretor-geral do CSKA 1948.