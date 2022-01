CSKA pede desculpa após polémico vídeo em que "aliciou" reforço com prostitutas

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Yusuf Yazici foi apresentado com um vídeo polémico em que o CSKA convencia o jogador a assinar aliciando-o com prostituas. Entretanto, apagou o vídeo e já pediu desculpa.

Yusuf Yazici foi emprestado pelo Lille ao CSKA Moscovo e a apresentação do avançado turco está a dar muito que falar. O clube russo publicou, nas redes sociais, um vídeo em que simulava a forma como conseguiu convencer o jogador a assinar. E nesse vídeo, o CSKA diz que na Rússia há muitas "Natashas", ou seja, prostitutas.

Em resposta, Yazici dizia "cinco minutos, estou a caminho".

A polémica instalou-se e o clube apagou mesmo o vídeo das redes sociais. Mais tarde, veio a público pedir desculpa pelo sucedido.

"As minhas mais sinceras desculpas pelo vídeo de apresentação que foi publicado pela nossa equipa de comunicação. Inicialmente tínhamos outro skript planeado, mas face à ausência do jogador foi impossível fazer o que pensámos. Atendendo às circunstâncias e ao tempo que tínhamos, decidi-me por outro skript que se revelou infeliz e inapropriado e até ofensivo. Mais uma vez, peço desculpa aos nossos adeptos, especialmente às mulheres e ao Yusuf", lê-se num comunicado do emblema em questão.

Yusuf Yazici, de 24 anos, foi cedido até ao final da temporada, mas os russos ficam com opção de compra. É o terceiro clube que representa a nível profissional, depois do Trabzonspor e do Lille.