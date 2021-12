Crystal Palace queria, mas Premier League não adia jogo com o Tottenham

Crystal Palace tem algumas baixas, incluindo o treinador, devido à covid-19.

O Crystal Palace esperava que o jogo com o Tottenham, a contar para a 19.ª ronda da Premier League, às 15h00, este domingo, fosse adiado devido ao número de casos de covid-19 no plantel. Entretanto, de acordo com jornal "Daily Mail", a Premier League decidiu "contrariar" a equipa.

A liga inglesa não aceitou o pedido de adiamento. Cogita-se que a entidade máxima do futebol inglês não terá gostado de receber o pedido de adiamento apenas esta manhã. O Tottenham, também com alguns casos de infeção no plantel, preferia jogar.

Além dos casos de coronavírus já existentes, o Crystal Palace confirmou na sexta-feira que o treinador Patrick Vieira está isolado após acusar positivo para a covid-19. O assistente técnico Osian Roberts substituirá Vieira na partida de hoje.

Recorde-se que muitos jogos já foram adiados nas últimas semanas devido aos casos de covid-19 na Premier League. Apenas nesta atual jornada foram adiados Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford e Burnley-Everton.