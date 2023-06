Crystal Palace contrata internacional colombiano que esteve no radar do Sporting

Jefferson Lerma, médio de 28 anos, deixa o Bournemouth após cinco épocas

O Crystal Palace anunciou a contratação de Jefferson Lerma, médio colombiano de 28 anos que representou o Bounermouth nas últimas cinco temporadas.

O internacional colombiano, recorde-se, chegou a ser associado ao Sporting quando ainda vestia as cores do Getafe, em 2016. Antes representou o Atlético Huila, da Colômbia.

Welcome to Palace, Jefferson Lerma



We"re delighted to announce the midfielder has agreed terms and will join us on 1st July ❤️ - Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 8, 2023

Lerma assinou um vínculo por três temporadas com o Crystal Palace.