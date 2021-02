Crystal Palace bate Brighton com golo na compensação

Equipa londrina venceu por 2-1 no reduto do Brighton.

O Crystal Palace venceu esta segunda-feira por 2-1 no terreno do Brighton, para a 25.ª jornada da Premier League, com o golo da vitória da equipa londrina a ser apontado pelo belga Christian Benteke nos minutos de compensação.

Com este triunfo, o Crystal Palace subiu ao 13.º lugar do campeonato inglês de futebol, com 32 pontos, enquanto que o Brighton continua 16.º, com 26 pontos.

A formação da capital adiantou-se aos 28 minutos, com o golo do francês Mateta, a passe do ganês Jordan Ayew. Empatou o Brighton aos 55, através do internacional holandês Veltman, para depois, aos 90+5, Benteke dar a vitória aos visitantes.