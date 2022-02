Crystal Palace ajuda esposa de treinador adversário

A equipa da Premier League pediu aos adeptos para doarem para a causa de Gemma, mulher do treinador do Hartlepool, que precisa de dinheiro para tratar um tumor cerebral

O Hartlepool, da quarta divisão inglesa, vai jogar este sábado com o Crystal Palace em jogo da quarta ronda da Taça de Inglaterra. Mas, para o treinador da equipa do escalão secundário este não é um momento de grande alegria no que diz respeito à vida pessoal.

A mulher de Graeme Lee tem um tumor cerebral, diagnosticado em 2019, e precisa de arrecadar cerca de 71 mil euros para pagar um tratamento inovador.

Quando o tumor foi diagnosticado, Gemma recebeu a indicação de que teria apenas um ano de vida. Mas entretanto, e com o avanço da medicina, foi encontrado um medicamento experimental. O único senão é o valor. Custa cerca de seis mil euros... por mês.

Numa enorme onde de solidariedade que surgiu desde então, há uma angariação de fundos em marcha para a esposa do Hartlepool conseguir continuar a pagar o medicamento. E agora, o Crystal Palace, adversário do Hartlepool este fim de semana, juntou-se à causa.

O clube londrino informou nas redes sociais que já doou para o fundo de angariação de Gemma, e pediu aos adeptos que também doem.