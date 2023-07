Cruzeiro de Pepa contrata um ex-Rio Ave

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado Paulo Vítor estava nos vilacondenses emprestado pelo Valladolid

Após vários anos em Espanha, no Marbelha, Albacete e Valladolid, e depois de uma época cedido no Rio Ave, Paulo Vítor é reforço de Pepa no Cruzeiro.

O extremo de 23 anos assinou a título definitivo, até 2025, oriundo do outro clube detido por Ronaldo "Fenómeno", o Valladolid.

Em 2022/23, pelo Rio Ave, participou em 29 jogos e marcou um golo, fazendo ainda uma assistência.

É o 21.º reforço do Cruzeiro esta época.