Cronómetro no futebol: ideia revolucionária acabou rejeitada

International Board esteve reunido esta quarta-feira. Descontos alargados, que se viram no Mundial, serão exemplo para repetir.

O International Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, esteve esta quarta-feira reunido em Londres e, no que toca a um dos pontos que mais interesse suscitava, decidiu não avançar com a ideia de implementar um cronómetro no futebol, à semelhança do que acontece, por exemplo, no basquetebol.

Segundo avançou ontem o diário "The Times", eram três as propostas que o IFAB iria analisar no que se refere à rentabilização do tempo de jogo. Uma delas implicava manter o sistema atual mas tentar melhorá-lo; outra passava por estender a todo o planeta do futebol as diretrizes seguidas no último Campeonato do Mundo, em que o tempo de compensação foi mais alargado do que é usual; a terceira era a tal que implica a paragem do cronómetro em algumas situações.

Seja como for, a FIFA, segundo escreve o Daily Mail, pretende que em todas as competições seja seguido o exemplo verificado no recente Mundial do Catar, onde os tempos de compensação alargados foram nota de realce.

De recordar que, toca que toca a outras decisões tomadas, o IFAB decidiu que as decisões do videoárbitro serão explicadas aos adeptos já no Mundial de Clubes e não permitiu, ainda que de forma experimental na próxima época, substituições temporárias quando há atletas a receberem assistência médica devido a lesão na cabeça.