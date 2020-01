Crónica de uma transferência falhada: "Mourinho até mandou um abraço aos meus pais"

Só agora Lucas Moura teve a oportunidade de trabalhar com José Mourinho, mas a história poderia ter sido bem diferente...

José Mourinho passou três épocas ao leme do Real Madrid, entre 2010 e 2013, e marcou um era no clube "merengue", contribuindo para quebrar a hegemonia de então do Barcelona.

No entanto, entre vários episódios marcantes e polémicos, houve alguns relacionados com o mercado de transferências, como o que foi revelado agora por Lucas Moura, pupilo do treinador português no Tottenham. O internacional brasileiro foi um pedido expresso de Mourinho no Real, que não foi atendido pela direção do clube.

"Na altura, os meus pais chegaram a viajar para a Espanha com os meus empresários, tiveram uma reunião lá. Foi uma reunião positiva, falaram muito bem do Mourinho, foram muito bem tratados lá. Inclusive quando o Mourinho chegou aqui [ao Tottenham] disse-me que esteve com meus pais lá, mandou-lhes um abraço. E na ocasião estávamos à espera de alguma coisa do Real Madrid, não houve uma proposta oficial, só especulações. As [propostas] que chegaram eram de Manchester United, Inter de Milão e PSG. Eu senti que eu tinha que fazer uma escolha, não podia ficar à espera. Talvez a proposta do Real Madrid não viesse e eu ia acabar por perder aquela oportunidade. Tive que tomar uma decisão, acabei por optar pelo PSG. As coisas não evoluíram no Real Madrid. E agora estou a ter a oportunidade de encontrar Mourinho aqui, num outro momento, numa outra liga", explicou Lucas, em entrevista ao Globoesporte.