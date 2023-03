Croata de 16 anos seguido por grandes clubes: Manchester City chega aos 12 milhões

Luka Vuskovic já se estreou na equipa principal do Hajduk Split. PSG também está de olho num central goleador

Chama-se Luka Vuskovic, tem apenas 16 anos e começa a ser seguido de forma intensa por alguns dos clubes mais poderosos do Velho Continente. O Manchester City e o PSG estão de olho no central croata.

De acordo com o AS, os citizens já terão oferecido 12 milhões de euros por um jogador que conta apenas com quatro partidas na equipa principal do Hajduk Split. A ideia do campeão inglês passaria por garantir já o jovem e, depois, cedê-lo por mais um ano, pelo menos, para que continuasse o seu processo evolutivo.

Leia também Internacional Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..." Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.

Apesar da posição de central, o jogador tem impressionado junto à baliza contrária. Ao todo, Vuskovic leva oito golos em 18 partidas, com a camisola dos sub-19 do Hajduk, que está nas meias-finais da Youth League.