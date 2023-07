Croata anunciado como reforço da equipa de Cristiano Ronaldo

Brozovic troca o Inter de Milão e assina até 2026 pelo Al Nassr

Marcelo Brozovic é o mais recente reforço do Al Nassr, informou o clube saudita, esta segunda-feira.

O médio troca o Inter, que amealha 18 milhões de euros, e assina até 2026 pela equipa de Cristiano Ronaldo.

Brozovic passou oito temporadas e meia no Inter. Fez 330 jogos com o último finalista vencido da Champions.