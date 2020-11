Croácia forçada a teste extra depois das críticas e receios da Suécia

Face à infeção por covid-19 de Vida, os croatas anuíram a realizar novos exames para acalmar os suecos.

Numa medida destinada a acalmar as críticas e, sobretudo, os receios da Suécia, a Croácia anuiu a realizar testes extras de despistagem à covid-19, tendo em vista o duelo de sábado em Estocolmo. Isto depois de anteontem ter sido conhecido que Vida estava infetado com o novo coronavírus.

Segundo a federação croata (HNS), a decisão foi tomada após contactos com a homóloga sueca e os exames vão ser realizados esta manhã, já na capital sueca, abrangendo toda a comitiva.

Esta questão foi levantada pelos acontecimentos verificados no particular dos croatas frente à Turquia, anteontem em Istambul. O selecionador Zlatko Dalic a escalou o defesa Vida para o onze, mas o jogador do Besiktas foi substituído ao intervalo, quando foram conhecidos os resultados dos testes tendo em vista o jogo na Suécia. A HNS isolou prontamente o central, que cumpre a quarentena, mas isso não foi o suficiente para acalmar o coro de críticas dos suecos. Razão pela qual os croatas emitiram um comunicado a realçar ter cumprido "todas as disposições do protocolo da UEFA", recordando que este "não prevê o isolamento de toda a equipa caso haja um ou mais casos positivos". A HNS lembra "também que o risco de transmissão do vírus durante um jogo é mínimo, senão inexistente", sustentando: "Em mais de 600 jogos, não foram registados casos de transmissão nas provas da UEFA."

Terceira no Grupo A3, a Croácia recebe Portugal, em Split, na próxima terça-feira, na última jornada da fase de grupos da Liga das Nações.