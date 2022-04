Críticas para Roger Schmidt: "O PSV deve a eliminação ao seu próprio treinador"

Roger Schmidt, treinador do PSV associado ao Benfica

Equipa neerlandesa foi afastada da Conference League pelo Leicester de Ricardo Pereira, ao perder em casa, por 2-1, no jogo da segunda mão dos quartos de final.

O PSV foi eliminado da Conference League, nos quartos de final, pelo Leicester do português Ricardo Pereira, ao perder nos Países Baixos por 2-1, depois do empate 0-0 em Inglaterra, na primeira volta.

Para Pierre Van Hooijdonk, que vestiu as cores do Benfica na época 2000/01, o treinador Roger Schmidt, que deverá suceder a Nélson Veríssimo no comando técnico das "águias", foi o responsável pelo afastamento da equipa neerlandesa da competição, e explicou a opinião.

"O PSV deve a eliminação ao seu próprio treinador. Não se pode contra-atacar com Zahavi, Veerman e Gotze, é preciso sacrificar o avançado e apostar na velocidade de outros", começou por dizer o antigo avançado neerlandês em declarações à ESPN.

"É preciso lançar em campo Bruma ou Vertessen. Não são os meus jogadores de futebol favoritos, mas são muito rápidos", concluiu.