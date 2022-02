Críticas de Verratti à arbitragem deverão levar a processo disciplinar

Informação avançada esta segunda-feira pelo jornal "L'Équipe".

Marco Verratti, jogador do PSG, deverá ser alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho Nacional de Ética da Federação Francesa de Futebol, avança esta segunda-feira o jornal "L'Équipe".

De acordo com o diário desportivo francês, em causa estão as declarações do internacional italiano ao "Canal+" após a derrota do emblema parisiente em Nantes (3-1), no sábado, em jogo da 25.ª jornada da Ligue 1.

"Como é possível termos levado 10 cartões amarelos [n.d.r.: foram seis]? É o único árbitro do mundo com o qual não podemos falar. É preciso assumir responsabilidades, porque os árbitros estão sempre a fazer merda...", afirmou.

O diretor desportivo do clube parisiense, Leonardo, também deixou críticas à equipa de arbitragem, mas, de acordo com o "L'Équipe", não será alvo de processo disciplinar. Mikael Lesage foi o árbitro do encontro.