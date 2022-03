Críticas de Piqué: "Fui um idiota ao defendê-lo. Mentiu-me"

Em conversa com o YouTuber e podcaster espanhol Jordi Wild, o central do Barcelona abordou vários temas, entre os quais a sua relação conturbada com o ex-presidente Josep Maria Bartomeu.

Gerard Piqué, internacional pela "La Roja" em 102 ocasiões, revelou em diálogo com Jordi Wild, YouTuber e podcaster espanhol, qual a relação que mantinha com Josep Maria Bartomeu, antigo presidente do Barcelona. "É uma pessoa que não sabe dizer que não, não sabe lidar com os problemas. Mentiu-me, na cara, com o Barçagate. O clube contratou alguns serviços para criticar os jogadores e ele disse-me a mim e ao Messi que não sabia de nada. Nós acreditamos nisso e apenas esperamos que fossem tomadas as medidas adequadas. E foi aí que descobri que ele sabia. Mentir na minha cara foi um incidente demasiado grave. Pelo menos, que desse a cara e pedisse desculpa. Fui um idiota ao defendê-lo", vincou.

O número três culé também aproveitou o momento para falar de Pep Guardiola, que foi seu treinador no Barcelona entre 2008 e 2012. "Encontrei-o em Abu Dhabi (capital dos Emirados Árabes Unidos) e fomos tomar um café. Divertimo-nos muito. Há momentos de altos e baixos, mas sempre tive uma relação muito próxima com o Pep. Os primeiros três anos foram um "mar de rosas" e o último foi brutal [negativamente falando]. Tenho a certeza que também por minha culpa. Não sabemos porque as coisas começam a dar errado, a ficar nebulosas. Foi um ano muito complicado a nível pessoal. Contudo, vou ser-lhe sempre grato, temos um relacionamento muito bom", confessou.

O central de 35 anos desvendou ainda como é um dia na vida de Piqué. "Acordo às oito e levo as crianças à escola. Chego às nove e meia à Ciudad Deportiva e treinamos às 11h00. Comemos ali e, a partir daí, fazemos o que queremos. Normalmente, vou ao escritório. Estou lá até às 17h00, 18h00 e depois vou para casa, onde tenho uma vida familiar até colocar as crianças para dormir. Após isso, saio para jantar ou janto em casa", concluiu.