Críticas de Nagelsmann não caíram bem: "Ele tem de se controlar melhor"

Após a derrota do Bayern frente ao Borussia Monchengladbach (2-3), o treinador bávaro criticou a expulsão de Dayot Upamecano, aos oito minutos, dizendo que foi uma "decisão de merda".

O Bayern, com João Cancelo a suplente utilizado, perdeu no sábado por 2-3 em casa do Borussia Monchengladbach, em jogo da 21.ª jornada da Bundesliga.

A partida ficou marcada desde logo pela expulsão do central bávaro Dayot Upamecano aos oito minutos, uma decisão polémica e que deixou o treinador Julian Nagelsmann visivelmente irritado. "Não sei o que ele está a fazer. Só podem estar a gozar comigo. Ninguém me pode fazer acreditar que isto mereceu ser mandado embora. É uma decisão de merda", criticou, após o apito final.

Quem não gostou das palavras duras de Nagelsmann foi Lothar Matthaus, lenda do futebol alemão, que considerou que o técnico deveria ter mordido a língua. "Claro que ele está sob pressão, mas espero que um treinador do Bayern, assim como responsáveis que estão na linha da frente, se controlem a si próprios. Penso que o Bayern deveria chamá-lo", apontou, em direto para a Sky Sports.

Dietmar Hamann também lamentou a linguagem picante de Nagelsmann, dizendo que deveria ter noção do peso que o seu cargo traz em termos mediáticos.

"No futuro, ele deve controlar-se melhor. No calor do momento, as coisas acontecem. Mas ele sabe que vai estar nas manchetes. Ele é o treinador do Bayern. Se não quer que as suas palavras sejam levadas à letra, tem de ir para a terceira ou quarta divisão, aí o que ele diz não interessará a ninguém. Ele tem de estar consciente desta responsabilidade", apontou.

Após as fortes críticas ao árbitro da partida, Nagelsmann recorreu às redes sociais para, de cabeça mais fria, retratar-se: "As emoções pertencem ao desporto. Mas devo pedir desculpa pela minha escolha de palavras contra a equipa [de arbitragem] em torno de Tobias Welz [árbitro]. Fui definitivamente longe de mais".