Críticas ao PSG: "Clube que acumula estrelas como uma criança mimada"

Grupo mais influente de adeptos contesta a política desportiva do clube parisiense.

A liderança do campeonato francês e a presença nos oitavos de final da Champions não tranquilizam os adeptos do PSG, nem pára a contestação à política desportivo do clube. O "Collectif Ultras Paris", o grupo mais influente de adeptos do emblema de Paris, emitiu um comunicado com duras críticas aos dirigentes.

"Há muito tempo que o clube nos tem oferecido uma faceta que não apoiamos mais. O rosto de um clube que acumula estrelas como uma criança mimada, independentemente da faceta desportiva. O rosto de um clube que sonha tão alto, que dá a impressão que a temporada só começa em fevereiro, desprezando os títulos nacionais. Não reconhecemos mais o nosso clube. Hoje, a nossa paciência chegou ao limite", pode ler-se.

"As mudanças constantes de treinadores jamais contribuirão para um projeto coerente. Os jogadores pouco utilizados e para os quais o futebol já não parece uma prioridade, também. Uma gestão de jovens jogadores incompreensível e uma falta de respeito pela equipa feminina, assim como o tratamento privilegiado a certos elementos, 'digno de uma telenovela'", refere ainda o comunicado.

Recorde-se que a formação orientada por Mauricio Pochettino, onde jogam Nuno Mendes e Danilo, vai medir forças com o Real Madrid nos oitavos de final da Champions. Na Ligue 1, é líder com 13 pontos de vantagem para o Marselha, segundo colocado.