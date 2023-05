"Críticas a Guardiola? Eu ganhei tudo no futebol, exceto a Champions..."

Treinador do Manchester City não conquista a Liga dos Campeões desde 2011, quando orientava o Barcelona e Cesc Fàbregas saiu em sua defesa, salientando a dificuldade da competição.

Cesc Fàbregas, veterano médio espanhol que foi treinado por Pep Guardiola no Barcelona, defendeu na terça-feira que a falta de sucesso recente do treinador na Liga dos Campeões não deve ser encarado como um fracasso, salientando a dificuldade da competição.

Guardiola, que terá uma nova oportunidade de disputar a final da prova milionária caso elimine o Real Madrid nas "meias", soma dois títulos da Champions no currículo, ambos conquistados em Camp Nou (2008/09 e 2010/11), não tendo conseguido voltar a vencer a prova ao serviço do Bayern e do Manchester City.

"Ganhar a Champions é muito difícil. Eu ganhei tudo no futebol e não ganhei a Champions, para verem que é difícil. É uma competição em que estão os melhores clubes do mundo, com muitíssima qualidade, isso vê-se nos jogos. Vês um jogo de uma Liga como a italiana, por exemplo e depois um da Champions e a diferença nota-se. Estão lá os melhores jogadores, equipas e treinadores, é muito difícil, até porque não ganha sempre o melhor. No ano do Chelsea [2021], Thomas Tuchel chega a uma equipa que parecia que iria ter um ano como este e, depois de criar uma boa equipa e de estruturar todos um pouco, ganha a Champions. Às vezes, acontecem coisas imprevisíveis, mas normalmente a Champions deve ser vencida por uma das melhores equipas. Por isso é que o Real Madrid já venceu tantas e o Manchester City chega às meias-finais, tal como o Barcelona, Bayern, Juventus...", defendeu, em declarações ao jornal AS.

De resto, o experiente médio, que aos 35 anos representa o Como, na segunda divisão italiana, considerou que as críticas que Guardiola costuma receber são fruto do sucesso que já desfrutou ao longo da carreira.

"Isto também acontece porque é um treinador muito bom, que já venceu muito, teve grandíssimas equipas e, no final, quando as pessoas veem que és tão bom, pensam que vais ganhar sempre. Isso é o futebol. Acontece o mesmo a [Carlo] Ancelotti, que se não chegar este ano à final [da Champions], depois de ter vencido não sei quantas [4]... Quanto mais bom és, mais pressão sofres, é isso que acontece com Pep [Guardiola]", completou.