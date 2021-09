Criticado após empate com Iraque, Son atira: "Vou tentar ser mais egoísta"

Na qualificação para o Mundial'2022, a Coreia do Sul, de Son, empatou com o Iraque (0-0). Son foi criticado e diz que será "mais egoísta".

Principal jogador da seleção sul-coreana, o avançado Son Heung-min, do Tottenham, não escapou às críticas da imprensa do seu país após o empate sem golos com o Iraque na fase de qualificação para o Mundial'2022. A principal razão das críticas foram os escassos remates do coreano tão famosos nos "spurs", quando comandado por Nuno Espírito Santo.

"Eu percebo as críticas de que não fiz remates suficientes e tenho de lidar com isso. Vou tentar ser mais egoísta a esse respeito. Às vezes as coisas não saem do jeito que eu quero, mas vou continuar a trabalhar nisso", afirmou à agência "Reuters".

"Não é como se eu tivesse a intenção de não rematar a bola. Simplesmente não tive tantas oportunidades. Houve momentos em que pensei que o remate seria bloqueado pela defesa e seria melhor passar a bola para um companheiro de equipa", acrescentou o capitão sul-coreano.

Son terá a oportunidade de se redimir amanhã, terça-feira, quando a Coreia do Sul defrontar o Líbano, em Suwon.