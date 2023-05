Cristo Redentor às escuras em homenagem a Vinícius Jr.: "Preto e imponente"

Luzes da estátua do Rio de Janeiro apagadas durante uma hora. Vinícius já reagiu

O Cristo Redentor estará com as lues apagadas durante uma hora, em homenagem e solidariedade com Vinícius Jr., jogador do Real Madrid alvo de racismo em LaLiga. O jogador já reagiu.

"Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo afora. Sei exatamente quem é quem. Contem comigo porque os bons são maioria e não vou desistir. Tenho um propósito na vida e, se eu tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações não passem por situações parecidas, estou pronto e preparado", escreveu Vinícius nas redes sociais.

A iniciativa é do Núcleo do Desporto e a Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, da Confederação Brasileira de Futebol e do Observatório de Discriminação Racial no Futebol.