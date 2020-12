Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski são os três finalistas do The Best

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - assim como Lewandowski - são candidatos ao The Best

Astro português volta a ser candidato ao prémio que já venceu por duas vezes.

A FIFA anunciou esta sexta-feira a lista de finalistas dos prémios The Best, que vão premiar os melhores do ano no mundo do futebol, a 17 de dezembro.

Cristiano Ronaldo, astro da Juventus e da seleção portuguesa, volta a estar nomeado para o galardão - que já arrebatou por duas vezes, em 2016 e 2017 -, assim como Lionel Messi, argentino do Barcelona, e o polaco Robert Lewandowski, do Bayern, em estreia no lote de finalistas.

Os prémios The Best serão atribuídos no dia 17 de dezembro, numa cerimónia virtual que será emitida a partir de Zurique, na sede da FIFA.

De recordar que, em 2019, o prémio para melhor jogador foi entregue a Messi, que, por sua vez, sucedeu a Luka Modric, médio croata do Real Madrid.