Cristiano Ronaldo e José Mourinho em nova luta

Agora na Roma, o técnico regressa a um país onde fez furor entre 2008 e 2010. Reencontro com compatriota da Juve dá mais "fogo" à Serie A.

O regresso de José Mourinho ao campeonato italiano traz mais um condimento à Serie A, que este sábado arranca e na qual continua, até ver, Cristiano Ronaldo, avançado português que ambiciona voltar aos títulos com a Juventus. O Inter é o alvo a abater. Campeões em título, os nerazzurri depararam-se com várias perdas que podem abalar a pretensão do bicampeonato. Sem Antonio Conte no banco - Simone Inzaghi é o sucessor - a formação de Milão viu partir Lukaku para o Chelsea. A saída do avançado que marcou 64 golos nas duas últimas épocas foi colmatada com a contratação de Dzeko, que faturou metade dos tentos em igual período de tempo pela Roma. A braços com problemas financeiros, a continuidade do lateral-direito Hakimi também foi impossibilitada, face aos 60 milhões de euros pagos pelo PSG.

Numa nação que recentemente esteve em festa, graças à conquista do Europeu 53 anos depois, José Mourinho está encarregue de tentar dar alegrias aos adeptos da Roma, ansiosos pelo título que escapa desde 2001. O Special One esteve no Inter de 2008 a 2010, saiu de forma gloriosa, conquistando todos os troféus domésticos e uma Liga dos Campeões. Com um triunfo na quinta-feira, ante o Trabzonspor, encontro relativo ao playoff da Conference League, o treinador português assumiu que os giallorossi vão entrar com mentalidade ganhadora em todos os encontros, mas fez questão de frisar que o projeto rumo aos títulos é a "longo prazo".

Tendo o desejado Rui Patrício na baliza, Mourinho não terá Dzeko no ataque, mas colmatou a saída do bósnio com dois reforços que pediu ao diretor-desportivo Tiago Pinto: o uzbeque Shomurodov, ex-Génova e Tammy Abraham, atacante inglês, proveniente do Chelsea e que o treinador português conhece bem.

O internacional português volta a ser orientado por Massimiliano Allegri, o escolhido para guiar o clube de Turim ao êxito frente a um campeão Inter que perdeu o treinador e o principal goleador: Lukaku

Na competição feroz pelos lugares cimeiros, a Juventus é, naturalmente, forte candidata ao scudetto. Na época que assinala o regresso de Massimiliano Allegri à Vecchia Signora, rendendo Andrea Pirlo, Ronaldo continua a ser a figura máxima do plantel. Associado a Manchester City e Real Madrid, o próprio CR7 sentiu necessidade de dar um murro na mesa, exigindo respeito pelo seu nome, numa tentativa de colocar fim à especulação.

Aos 36 anos, o capitão da Seleção Nacional permanece ávido de triunfos e mira apontada às balizas adversárias. Em três épocas na Juventus, a primeira das quais com o atual treinador no comando, Ronaldo apontou 101 golos e depois de ter sido consagrado o artilheiro da Serie A em 2020/21, procurará manter a veia goleadora. A seu lado continuam Paulo Dybala e Federico Chiesa, um dos protagonistas da seleção italiana, campeã da Europa. Também Locatelli, médio que representava o Sassuolo, é mais uma carta para a Vecchia Signora atacar o ambicionado título.

Um segundo pelotão que merece respeito

Dos emblemas que terminaram no top-7 em 2020/21, cinco decidiram mudar as equipas técnicas. Segundo classificado, o Milan é uma das exceções, mantendo Stefano Pioli ao leme. Sem Donnarumma na baliza, transferido para o PSG, mas com Rafael Leão e Ibrahimovic no ataque, os rossoneri tentam bater-se pela liderança, bem como a Atalanta, que fechou o pódio na última época, à frente da Juve. Gian Piero Gasperini segue no comando da formação de Bérgamo, melhor ataque da época transata com 90 golos, disposto a voltar a intrometer-se nas mesmas contas.

Arredado da presente edição da Champions por um ponto, o Nápoles, que foi quinto, não pode ser excluído da luta. Com o regresso de Luciano Spalletti - não treinava desde 2018/19 -, a meta é, no mínimo, melhorar o desempenho do último ano. Sem os capitães Lulic e Parolo, a Lázio conta com Immobile para atemorizar as defesas opostas. O homem do leme é Maurizio Sarri, de volta ao ativo após um ano sem orientar qualquer clube.

Campeão dá o pontapé de saída

O pontapé de saída da Serie A será dado este sábado, às 17h30, com a receção do Inter ao Génova e com o duelo do Hellas Verona (de Miguel Veloso) e o Sassuolo. No campeão, a saída de Lukaku ainda dá que falar, com Simone Inzaghi a revelar ter tentado demover o belga de rumar a Londres.

"Veio ter comigo de forma cordial e disse-me que o Chelsea foi sempre o seu sonho. Tentámos falar com ele, mas ele já tinha tomado a decisão", referiu o treinador do Inter, ansioso pela estreia. "Será especial voltar a ter público ano e meio depois." Refira-se que no domingo, a Roma estreia-se em casa com a Fiorentina, enquanto a Juventus visita a Udinese.