Crise pode levar Dortmund a ter de vender e estes são os nomes falados

Raphael Guerreiro entre os jogadores colocados "à venda", segundo o Bild.

As consequências financeiras da pandemia de covid-19 vão-se notando um pouco por todo o mundo e por todas as áreas, sendo que o futebol não é exceção.

Os clubes vão sofrendo com as perdas de receitas e, segundo o "Bild", o Borussia Dortmund poderá ser um daqueles a sofrer mais as consequências, podendo ser obrigado a ver várias das suas estrelas partirem para outras paragens de forma a equilibrar as contas, principalmente se não conseguir a participação na próxima edição da Liga dos Campeões.

De acordo com as mesmas informações, Jason Sancho, Gio Reyna e o português Raphael Guerreiro estarão "à venda", desde que uma proposta adequada por eles chegue. Já Haaland não se encontra no mesmo leque de jogadores, pelo menos por enquanto.