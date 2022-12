Nacho Fernández apresentado como reforço no clube argentino.

Negociado em 2021 com o Atlético Mineiro, Nacho Fernández está de volta ao River Plate. Os milionários oficializaram a chegada do médio num negócio motivado pelas dificuldades financeiras do Galo, que está obrigado a reduzir a massa salarial.

Fernández, de 32 anos, foi peça importante da tripleta do clube de Belo Horizonte - Brasileirão, Taça e Supertaça - em 2021.