"Crise de confiança no Liverpool? Recentemente, eu risquei o meu carro..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, em conferência de imprensa de antevisão ao Crystal Palace-Liverpool, marcado para sábado (19h45) e relativo à 25.ª jornada da Premier League.

Derrota com o Real Madrid na primeira mão dos "oitavos" da Champions (2-5): "Claro que já a revimos, ainda que não tenha sido toda. Não há tempo para isso, tal como nos treinos, não é como se pudéssemos treinar muita coisa entre terça-feira e sábado. Mas estamos a utilizar a informação desse jogo. Quando perdes um jogo como este, faz sentido que ouças as pessoas que falam sobre nós. Sofrer cinco golos em casa na Liga dos Campeões é absolutamente inaceitável, eu sei disso, mas já não podemos mudá-lo. O que podemos mudar é a forma como concedemos os golos. O início do jogo foi bom e não foi só os primeiros 20 minutos. Foi uma boa primeira parte, apesar de termos sofrido golos, podíamos ter marcado outro. Depois a segunda parte começou da pior forma para nós. O que vi desse jogo é que muitas coisas estão de volta, mas ainda não estamos estáveis. Foi por isso que sofremos os golos. Quando estávamos a perder 3-2, claro, queres um resultado para o próximo jogo, e se perdêssemos por esses números não seria perfeito, mas teria sido melhor do que 5-2. Foi uma noite que não ajudou muito, mas esperamos ter aprendido as coisas certas, utilizá-las e conseguir alguns pontos".

Jogo deixou mazelas nos jogadores: "É possível ver que os jogadores não estão ao melhor nível (físico). Não sabemos se todos estão disponíveis depois de pequenos toques que sofreram nesse jogo. Queremos e vamos mudar, mas é preciso tempo quando os jogadores vêm de longas paragens devido a lesão. É o caso de Firmino e Diogo Jota. E também de Van Dijk - todos pensam que ele é um robô. Participou em todos os jogos no ano passado, no Mundial também, depois lesiona-se, regressa e joga".

Equipa atravessa crise de confiança? "Tudo o que acontece na vida tem influência na confiança. Recentemente, eu risquei o meu carro e, desde aí, conduzo em cantos devagar. Durante os 37 anos em que tenho carta, nunca tive um acidente, mas tudo tem influência na tua confiança. A dada altura, tu pensas: 'Ah, tive apenas azar' e voltas a conduzir normalmente. Ninguém te dá confiança, tens de ser tu a deixar que ela volte. Eu posso dizer qualquer coisa, mas se pensarem: 'Sim, continuas a ser péssimo'... Eu não posso mudar isso em cinco minutos. Há várias razões para os jogadores estarem confiantes, vi várias no último jogo. Temos de nos focar nas coisas boas também e trabalhar na estabilidade".