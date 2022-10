Crise da Juventus tem novo capítulo e sucessor de Allegri é de novo tema

Paulo Sousa estará entre as possibilidades que o clube de Turim tem em cima da mesa.

A época da Juventus tem sido, até ao momento, uma verdadeira desilusão, ao ponto de colocar o posto de Massimiliano Allegri em risco. No rescaldo de mais uma jornada negativa na Champions, a imprensa italiana dá contas das possibilidades que o clube tem em carteira para uma eventual mudança no comando técnico, que, a acontecer, deverá ser apenas no final da época.

De acordo com o jornal "La Gazzetta dello Sport", Paulo Sousa, que enquanto jogador representou o emblema de Turim, é uma das possibilidades, uma informação que já tinha sido avançada em Itália.

Além do português, livre no mercado após deixar o Flamengo, Mauricio Pochettino é outro nome em cima da mesa, ele que está também sem clube, assim como Antonio Conte, atualmente ao serviço do Tottenham.

A Juventus, que na terça-feira perdeu em casa do Maccabi Haifa por 2-0, ocupa o oitavo lugar da Serie A e na Champions tem apenas três pontos em quatro partidas, num grupo liderado por PSG e Benfica, com oito.