Criança ofereceu mesada a Saka e o jogador surpreendeu o jovem no Emirates

Teddy, um jovem adepto do Arsenal, chegou ao coração de Bukayo Saka quando, após o Euro'2020 perdido pela Inglaterra, tentou animar o avançado. Entretanto, os dois já se conheceram pessoalmente.

A história de Teddy e Bukayo Saka começa em 2021. A 11 de julho desse ano, a Inglaterra perdeu o Euro'2020 [disputado um ano mais tarde devido à pandemia] nos penáltis, depois de um empate 1-1 com a Itália. No desempate da marca dos onze metros, o avançado do Arsenal falhou um dos pontapés e, nos dias seguintes, foi muito atacado nas redes sociais, com várias mensagens insultuosas e de cariz racista.

É aqui que entra o jovem adepto dos gunners. Incomodado e triste com a situação, Teddy escreveu uma carta a Saka, tentando animar o ídolo. E deixou-lhe também o dinheiro da mesada [cerca de 5,60 euros]. Os dois ficaram amigos e, algum tempo depois, o Arsenal proporcionou um dia especial ao menino, levando-o a conhecer as instalações e a passar algum tempo com o internacional inglês.

O momento está presente na série "All or Nothing", da Amazon Prime Video. Ora veja: