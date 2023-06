Criança agredida por adeptos do Ajaccio foi recebida pela equipa de sub-17 do Marselha

O caso chocou o país e voltou a colocar em foco a violência nos estádios e em torno do futebol em França, levando até ao pedido de "fortes sanções" por parte do presidente, Emmanuel Macron.

Kenzo, criança de oito anos que foi agredida por adeptos do Ajaccio, no sábado, esteve na manhã desta segunda-feira com a equipa de sub-17 do Marselha, que recentemente se sagrou campeã, e tirou fotografias com os jogadores e com o troféu de campeão. Também recebeu alguns presentes, incluindo camisolas do Marselha.

No sábado, recorde-se, ​​​​​​​Kenzo e a família viajaram até à Córsega para cumprir um sonho, o de ver pela primeira vez um jogo do Marselha ao vivo, no caso na última jornada da Liga francesa 2022/23, tendo sido surpreendido por um grupo de adeptos contrários, por estarem vestidos com as cores do Marselha.

O menino de oito anos, que tem um tumor cerebral, viu a camisola ser-lhe arrancada para depois ser queimada pelos adeptos do Ajaccio. Empurraram ainda a criança e esmurraram o pai.