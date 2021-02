"Creio que Griezmann errou ao assinar pelo Barcelona"

Griezmann, avançado do Barcelona

Jérémy Mathieu analisa o momento conturbado da equipa catalã, que representou durante três épocas.

Jérémy Mathieu representou o Barcelona durante três temporadas, entre 2014 e 2017 e, numa entrevista em que deixou patente a mágoa sentida na última época com a camisola "blaugrana", falou também sobre a situação do compatriota Antoine Griezmann, que tem apresentado um nível irregular ao serviço do gigante catalão.

"Griezmann não está ao nível que mostrou no Atlético de Madrid. Pessoalmente, creio que errou ao assinar pelo Barça. No Atlético era uma peça muito importante, não sei se poderá obter esse estatuto no Barcelona", referiu o antigo internacional francês, que também representou o Sporting, onde, de resto, encerrou a carreira de futebolista.

Mathieu refere também que o "peso" de alguns veteranos no plantel do Barça dificulta a renovação da equipa:

"A renovação geracional é complicada, o Barça precisa de uma peça importante para a defesa e de outra para o ataque. O problema é que jogadores como Busquets ou Piqué deram muito ao clube e não é fácil tirá-los da equipa. Veremos o que fará o novo presidente", acrescentou o ex-jogador, aludindo ao ato eleitoral do clube catalão, agendado para 7 de março.