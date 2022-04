Craque do Real Madrid é alvo do Bétis de William Carvalho

Manuel Pellegrini quer um reencontro com Isco Alarcón, com quem trabalhou no Málaga, e cujo contrato expira no final da temporada

A viver atualmente uma das melhores fases da temporada, tendo conquistado a Taça do Rei no último sábado, o Bétis está já a preparar a próxima época. A equipa de William Carvalho tem em mira a contratação de Isco Alarcón, médio ofensivo do Real Madrid que cumpre o último ano de contrato.

Segundo o jornal Marca, tanto o jogador como o clube têm interesse no negócio, sendo que Isco estaria ainda mais aberto a aceitar a transferência caso os sevilhanos conseguissem o apuramento para a Liga dos Campeões. Neste momento, esse cenário é difícil, tendo em conta que o Bétis está e, quinto lugar a quatro pontos do Atlético de Madrid, com cinco jornadas por disputar.

A qualificação para a Champions podia também ajudar o Bétis a tornar Isco o jogador mais bem pago do plantel. Caso o clube andaluz não consiga o apuramento, a chegada de Isco poderia envolver a venda de alguns dos seus principais ativos.

Outro fator que poderá ser decisivo na chegada do jogador espanhol, seria o treinador, Manuel Pellegrini. O chileno trabalhou com Isco no Málaga, quando este começou a dar nas vistas, e vê no jogador características que encaixam no modelo de jogo do Bétis.