Craque do PSG faz Ibrahimovic recordar-se de Ronaldo Nazário

Sueco confessa ver semelhanças entre o estilo de jogo de Mbappé e o praticado pelo histórico futebolista da seleção do Brasil

Fã assumido de Ronaldo Nazário, mais conhecido por "Fenómeno", enquanto sonhava ser jogador profissional, Zlatan Ibrahimovic admitiu que a elegância de Kylian Mbappé (PSG) em campo fá-lo recordar, qual elogio, o célebre ex-goleador brasileiro.

"Gosto de jogadores elegantes. São os mais completos. Enquanto jogador de futebol, tens de entender como os outros jogadores pensam e se movem. Gosto daqueles que preveem as coisas antes que elas aconteçam. O Mbappé lembra-me o Ronaldo Fenómeno, o seu jogo é muito elegante", afirmou o sueco à "CBS Sports".

Zlatan Ibrahimovic salientou, ainda, a capacidade de outro craque do futebol mundial: Erling Haaland. Para o veterano do Milan, o dianteiro do Dortmund é uma figura incontornável do atual lote de melhores jovens futebolistas.

"Quando se fala de jovens, falámos de Haaland, porque é bom e obcecado em marcar golos. Tens alguns jogadores que acham que conseguem fazer mais do que são capazes. Ele é muito inteligente, só quer marcar e sabe como fazê-lo", referiu Ibra.

Mbappé e Haaland, dado os desempenhos no PSG e no Dortmund e o potencial inerente, são dois futebolistas previstos à conquista da Bola de Ouro.